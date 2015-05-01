Исследовательская работа. Анализ региональных факторов

Необходимо выполнить небольшую исследовательскую работу по дисциплине "Анализ региональных факторов". Тему работ в прикрепленном файле. Можно выбрать любую и мне сообщить какую выбрали.

Работа состоит из теоретической и практической части.

Теоретическую часть можно взять в предлагаемой литературе, в прикрепленном файле.

В практической части нужно рассмотреть и применить теорию на каком-нибудь регионе России.

Объем работы 12-15 страниц (14 шрифт, 1,5 интервал)

Оригинальность более 75% по Etext антиплагиат.

Сроки до 21:00 5 мая

Цена – 1200 р.