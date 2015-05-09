4 курсовые

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Завершен1 заявка135 просмотров

Нужно срочно выполнить 4 курсовые по экономике, планы сброшу кандидатам.

Особые экономические зоны в России как форма свободных экономических зон: специфика создания и особенности функционирования. до 6-го числа, ап 85

Структура мирового хозяйства и закономерности его развития сдать 5-го утром

АП 70%

Антимонопольная политика в отношении искусственных монополий. до 6-го, ап 70%

Курсовая финансы, тема на выбор:

Тема7. Бюджетная система Российской Федерации

17. Роль Федерального и территориальных фондов обязательного

медицинского страхования в финансировании социальных расходов

государства

АП 70% сдать 5-го утром или раньше

И еще есть контрольная по информационной безопасности

Жду предложений. Предлагаю долгосрочное сотрудничество.

10 лет назад
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
Андрей очень сильно выручил, спасибо, работы хорошие!)
Спасибо за сотрудничество! Все отлично!

Заявки фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад