Диплом по прикладной информатике

дип и практика.Предмет: Прикладная информатика. Тема: Разработка автоматизированной системы кодирования справочников (на примере ЗАО

"Научно-производственный центр информационных региональных систем"). Методичка присутствует. Антиплагиат: допускается наличие воспроизведения чужого текста в объеме не более 10% текста, парафразы допускаются в объеме не более 20% всего текста работы (независимо от раздела). . Фирма поставляет классификаторы и программное обеспечение в военкоматы России.

Нужен ещё отчет по практике. Практика проходится в ЗАО

"Научно-производственный центр информационных региональных систем" . Срок прохождения 23 марта-3 мая. Готовая практика желательно нужна 5 мая.