Диплом по экономике

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Закрыт1 заявка143 просмотра

есть готовый диплом за 2008 год(конечно и организация другая),у меня есть бухгалтерия...мне просто нужно переделать этот диплом на диплом 2015 года и с моей организацией соответственно и + добавить один пункт

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров