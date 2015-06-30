1 глава+введение=есть нужно все остальное писать нужно не про конфликты а именно про конфликтные ситуации (более узкая тема) нужно к 16 мая
Курсовая по экономике
Предмет, дисциплина: КЭАХД
Тема работы: Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (прибыльности и рентабельности)
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 25 - 30 страниц, можно больше
Срок выполнения: 7 мая
В практической части можно придумать виртуальное предприятие и проанализировать его. В литературе использовать учебники Г.В.Савицкой.
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Бюджет 1900р., оплата по факту
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