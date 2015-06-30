Курсовая по экономике

$38
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Завершен1 заявка121 просмотр

Предмет, дисциплина: КЭАХД

Тема работы: Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (прибыльности и рентабельности)

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 25 - 30 страниц, можно больше

Срок выполнения: 7 мая

В практической части можно придумать виртуальное предприятие и проанализировать его. В литературе использовать учебники Г.В.Савицкой.

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10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dionisios
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$38
4 дня
Спасибо!
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Заявки фрилансеров

Dionisios
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад