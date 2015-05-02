есть готовый диплом за 2008 год(конечно и организация другая),у меня есть бухгалтерия...мне просто нужно переделать этот диплом на диплом 2015 года и с моей организацией соответственно и + добавить один пункт
Диплом по финансам
Диплом.Тема. Финансовые методв управления доходами организации на примере ИП Мотякин А.Е. На счёт практики-место прохождения практики ИП Мотякин А.Е. должность бухгалтер-операционист.
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