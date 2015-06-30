Реферат по бух учету

$12
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Завершен1 заявка151 просмотр

Факультет: Экономический

Предмет, дисциплина: Бухгалтерская финансовая отчетность

Тема работы: Тема работы на выбор из приложенного файла

Объем работы: 10 - 12 страниц, можно больше

Срок выполнения: 7 мая

Тема раскрыта должна быть полностью

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Цена 600р., оплата по факту

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Finansistka
Людмила 
48 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$12
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Finansistka
Людмила 
48 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад