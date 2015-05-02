Курсовая экономика

Темперамент» и «характер», как понятия психологии. Сущность темперамента, характера как психологических понятий, характеристика и основные определяющие. Типы высшей нервной деятельности, их соотношение с темпераментом. Черты характера и их корни. Психологическая характеристика темпераментов. Объем 20 листов.
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