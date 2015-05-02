Курсовая психолого-педагогическая

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Курсовая - психолого-педагогическая практика. Объем 40-45 страниц, 14 шрифт. Составить 8 уроков, + 9 самоанализов и документация.

10 лет назад
ylunu
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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