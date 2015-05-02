Диплом, экономика

Тема ВКР: "Оценка и экономическое обоснование торговых надбавок на предприятии торговли"

ВУЗ: СПБГТЭУ

Факультет: Торговли и экспертизы потребительских товаров (Товароведно-технологический)

Плана работы пока нет, однако есть указания руководителя по поводу него: План состоит из 3х частей:

1. Теория

2. Анализ

3. Рекомендации к усовершенствованию.

В первую очередь нужно составить анализ(2я глава) проекта по учебнику, который прикреплю к заказу. Оплачиваю в 2 этапа - после составления анализа - 3000р., общая стоимость - 9000р.

Некоторые указанию к дальнейшей работе будут поступать в ходе выполнения(к примеру, после выполнения анализа перевожу деньги и даю указания как выполнять работу дальше)

Сделать нужно качественно, лояльно, с высоким уровнем оригинальности.