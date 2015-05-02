Заказ №6523 Расчёт основных характеристик системы цифровой связи Тип: контрольная Тема: «Расчёт основных характеристик системы цифровой связи с использованием квадратурной модуляции» Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес
Диплом, экономика
Тема ВКР: "Оценка и экономическое обоснование торговых надбавок на предприятии торговли"
ВУЗ: СПБГТЭУ
Факультет: Торговли и экспертизы потребительских товаров (Товароведно-технологический)
Плана работы пока нет, однако есть указания руководителя по поводу него: План состоит из 3х частей:
1. Теория
2. Анализ
3. Рекомендации к усовершенствованию.
В первую очередь нужно составить анализ(2я глава) проекта по учебнику, который прикреплю к заказу. Оплачиваю в 2 этапа - после составления анализа - 3000р., общая стоимость - 9000р.
Некоторые указанию к дальнейшей работе будут поступать в ходе выполнения(к примеру, после выполнения анализа перевожу деньги и даю указания как выполнять работу дальше)
Сделать нужно качественно, лояльно, с высоким уровнем оригинальности.
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