Написать часть дипломного проекта по инфррматике

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приложение-Java.серверная часть-PHP есть 2 части(ПРИКРЕПЛЕНЫ),осталось написать 3-ю, с учетом всех требований в файлах доработок! ПИСАТЬ СТРОГО ПО ТРЕБОВАНИЯМ В МЕТОДИЧКЕ( ЕСТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН К НАПИСАНИЮ РАБОТЫ!!!1)Так же должна быть оформлена рамка и колонтитулы(как в методичке!!!). РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОЙ- СОЕДЕНИНЫ ВСЕ ЧАСТИ,ОФОРМЛЕНА ПО МЕТОДИЧКЕ! + ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ. Ссылка для скачивания файла с информацией по работе: http://www.fayloobmennik.net/4842154 , пароль 0000
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