rabotanatalya20

Наталья Иванова rabotanatalya20

 
36 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать часть дипломного проекта по инфррматике

    Тема:Интернет-система с мобильным приложением на платформе Android для удаленной продажи смартфонов приложение-Java.серверная часть-PHP есть 2 части(ПРИКРЕПЛЕНЫ),осталось написать 3-ю, с учетом всех требований в файлах доработок! ПИСАТЬ СТРОГО ПО ТРЕБОВАНИЯМ В МЕТОДИЧКЕ( ЕСТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН К НАПИСАНИЮ ...

    PHPAndroid
    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Авторы по написанию студенческих работ

    Открыт набор сотрудников для удаленной работы по написанию студенческих (дипломных, курсовых, контрольных) работ по техническим дисциплинам. Опыт работы и уверенное пользование специализированными программами обязательно. Заработная плата сдельная. Условия работы гибкие.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуются авторы технических работ

    Требуются исполнители для выполнения авторских технических работ по дисциплине электротехника и электричество, радиоэлектроника, архитектура, строительство, геодезия, дизайн. Программирование (C++, Delphi), инженерная графика, материаловедение, метрология стандартизация и сертификация, начертательная геометрия, гидравлика, пожарная техника и безопасность, радиотехника, ...

    Delphi
    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Удаленная работа для авторов

    $500

    Требуются активные, ответственные авторы для написания студенческих работ по техническим дисциплинам. Ваше местонахождение значение не имеет. Вся работа происходит дистанционно. Заработная плата достойная.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуются грамотные авторы

    $500

    Приглашаем к сотрудничеству авторов, которые занимаются написанием студенческих работ по техническим дисциплинам на постоянной основе. Требования: ответственность, опыт написания работ, соблюдение назначенных сроков, наличие ПК и постоянный выход в Интернет. Мы гарантируем своевременные выплаты заработной платы. Возможность ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Авторы дипломных и курсовых работ

    $500

    Приглашаем на работу авторов по написанию технических работ! Требования: уверенный пользователь ПК, навыки владения специализированных программ, грамотность. Высокий уровень заработной платы. Работа удаленная. Так же исполнители любых других специальностей

    Рефераты, Курсовые и Дипломы15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Срочно требуются авторы технических работ

    $500

    Требуются исполнители для выполнения авторских технических работ. Уверенное пользование специализированными программами (маткад, матлаб, компас, автокад), грамотность. Удаленная работа. Заработная плата высокая. Так же требуются исполнители любых других специальностей

    AutoCAD
    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад