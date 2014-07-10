rabotanatalya20

Тема:Интернет-система с мобильным приложением на платформе Android для удаленной продажи смартфонов приложение-Java.серверная часть-PHP есть 2 части(ПРИКРЕПЛЕНЫ),осталось написать 3-ю, с учетом всех требований в файлах доработок! ПИСАТЬ СТРОГО ПО ТРЕБОВАНИЯМ В МЕТОДИЧКЕ( ЕСТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН К НАПИСАНИЮ ...
Наталья Иванова rabotanatalya20rabotanatalya20
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
Открыт набор сотрудников для удаленной работы по написанию студенческих (дипломных, курсовых, контрольных) работ по техническим дисциплинам. Опыт работы и уверенное пользование специализированными программами обязательно. Заработная плата сдельная. Условия работы гибкие.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуются исполнители для выполнения авторских технических работ по дисциплине электротехника и электричество, радиоэлектроника, архитектура, строительство, геодезия, дизайн. Программирование (C++, Delphi), инженерная графика, материаловедение, метрология стандартизация и сертификация, начертательная геометрия, гидравлика, пожарная техника и безопасность, радиотехника, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Срочно!Необходимо выполнить курсовой проект по дисциплине:Технология машиностроения. Тема проекта:Спроектировать главный привод фрезерного станка!Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуются активные, ответственные авторы для написания студенческих работ по техническим дисциплинам. Ваше местонахождение значение не имеет. Вся работа происходит дистанционно. Заработная плата достойная.Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Приглашаем к сотрудничеству авторов, которые занимаются написанием студенческих работ по техническим дисциплинам на постоянной основе. Требования: ответственность, опыт написания работ, соблюдение назначенных сроков, наличие ПК и постоянный выход в Интернет. Мы гарантируем своевременные выплаты заработной платы. Возможность ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Приглашаем на работу авторов по написанию технических работ! Требования: уверенный пользователь ПК, навыки владения специализированных программ, грамотность. Высокий уровень заработной платы. Работа удаленная. Так же исполнители любых других специальностейРефераты, Курсовые и Дипломы15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуются исполнители для выполнения авторских технических работ. Уверенное пользование специализированными программами (маткад, матлаб, компас, автокад), грамотность. Удаленная работа. Заработная плата высокая. Так же требуются исполнители любых других специальностейРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт9 лет назад