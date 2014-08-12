Требуются грамотные авторы

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт8 заявок356 просмотров

Приглашаем к сотрудничеству авторов, которые занимаются написанием студенческих работ по техническим дисциплинам на постоянной основе.

Требования: ответственность, опыт написания работ, соблюдение назначенных сроков, наличие ПК и постоянный выход в Интернет.

Мы гарантируем своевременные выплаты заработной платы. Возможность обсуждения условий и Ваших пожеланий по работе с нами.

11 лет назад
rabotanatalya20
Наталья 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров