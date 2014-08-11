Курсовая работа по анг языку

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Закрыт3 заявки165 просмотров

предмет- английский язык, сама курсовая на русском, а примеры нужны на англ. Вот то, что мне надо для практической части, теорию тоже можно добавить там есть небольшой список книг.

только практическая часть, теория есть

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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