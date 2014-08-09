Курсовая работа (право и лингвистика)

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Закрыт6 заявок201 просмотр

Тема: Cиcтeма понятий Римcкого ceмeйного права.

План на утверждение.

30 стр.

Не плагиат.

Ссылки на реальные источники (2-3 на стр.).

Стоимость, сроки?

11 лет назад
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

RodionovaNata
Наталья 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$40
5 дней
Больше ждать, играть в молчанку нет возможности. Работы нет. Вынуждена оставить негативный отзыв. Поскольку мне придется самой бежать в библиотеку и в авральных темпах ее выполнять. На веб-лансе Наталья появляется, значит, жива-здорова...

Заявки фрилансеров

RodionovaNata
Наталья 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад