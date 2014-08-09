Курсовая работа (право и лингвистика)

Больше ждать, играть в молчанку нет возможности. Работы нет. Вынуждена оставить негативный отзыв. Поскольку мне придется самой бежать в библиотеку и в авральных темпах ее выполнять. На веб-лансе Наталья появляется, значит, жива-здорова...