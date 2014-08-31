Нужна курсовая по антикризисному управлению (А01).

Требования и условия — во вложении. Нужно будет выбрать регион и тему из предложенных и написать мне (выбранному исполнителю).

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы использовать минимально!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки.

Оплата — WebMoney (или Яндекс Деньги) в течение 1–2 дней после сдачи работы.

Срок - 10 дней.