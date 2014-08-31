Курсовая по антикризисному управлению

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Завершен5 заявок188 просмотров

Нужна курсовая по антикризисному управлению (А01).

Требования и условия — во вложении. Нужно будет выбрать регион и тему из предложенных и написать мне (выбранному исполнителю).

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы использовать минимально!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки.

Оплата — WebMoney (или Яндекс Деньги) в течение 1–2 дней после сдачи работы.

Срок - 10 дней.

11 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$42
10 дней
Валентина качественно и в срок выполнила работу, большое спасибо.
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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