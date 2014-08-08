Деньги, кредит, банки. Курсовая работа

$100
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Закрыт8 заявок222 просмотра

Дисциплина: Деньги, кредит, банки

Курсовая работа

Тема: Совершенствование системы безналичных расчетов

Строго согласно методичке (см. приложение)

Уникальность не менее 85%

Срок до 26 августа

Оплата яндекс-деньги

11 лет назад
gant
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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