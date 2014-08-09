1394 Судовые энергетические установки

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Закрыт1 заявка198 просмотров

Контрольная работа

Вариант 10

примечание: Задача 1 диаграмма на сканированной миллиметровке все угловые точки и значения проставить

11 лет назад
Loranda
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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