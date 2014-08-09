Тема: "Электронные СМИ региона и спорт" , это в Якутии Обьем 30 страниц Можно взять информацию о якутском спорте в ykt.ru , Должен состоять из двух частей работа : 1) спорт как ...
Cпроектировать швейный поток по выпуску изделия
Cпроектировать швейный поток по выпуску женской блузки модель Б
Работу нужно переделать (см. файл),так как дана мощность 356 ед/см,а не 527,как это написано сейчас.Ошибка начинается на стр 25 раздел 5.Выбор,обоснование типа потока и его предварит.расчет С этой страницы нужно все пересчитать.
методичка: http://webfile.ru/66f88a3341057329e00e95d5e56eaefc
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