Cпроектировать швейный поток по выпуску изделия

Cпроектировать швейный поток по выпуску женской блузки модель Б

Работу нужно переделать (см. файл),так как дана мощность 356 ед/см,а не 527,как это написано сейчас.Ошибка начинается на стр 25 раздел 5.Выбор,обоснование типа потока и его предварит.расчет С этой страницы нужно все пересчитать.

методичка: http://webfile.ru/66f88a3341057329e00e95d5e56eaefc

указать срок