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Завершен7 заявок167 просмотров

Предмет: Пожарная безопасность в электро установках

Тема: Порядок выбора эл. оборудования для взрывоопасных зон

обьем 15-20 стр

14,5

11 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

stars21
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Благодарю за работу!Весьма профессионально, что полностью подтверждает заявленное Автором. Осталась очень довольна исполнительностью Автора и его знаниями. Спасибо
было приятно поработать

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stars21
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
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