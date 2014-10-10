Требования: 1. Ответственность. 2. Уверенное пользование специализированными программами (маткад, матлаб, компас, автокад) 3. Грамотность. Условия: 1. Удаленная работа. 2. Наличие заказов 3. Стабильные выплаты. ...
Требуются авторы для написания курсовых работ
Приглашаем на работу авторов по написанию технических работ! Требования: уверенный пользователь ПК, навыки владения специализированных программ, грамотность. Высокий уровень заработной платы. Работа удаленная.
Так же исполнители любых других специальностей.
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