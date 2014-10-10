Требуются авторы для написания курсовых работ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт18 заявок439 просмотров

Приглашаем на работу авторов по написанию технических работ! Требования: уверенный пользователь ПК, навыки владения специализированных программ, грамотность. Высокий уровень заработной платы. Работа удаленная.

Так же исполнители любых других специальностей.

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11 лет назад
KseniyaSokolova
Ксения 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров