Работа по экономике

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нужно выполнить задание

задание - Бизнес-процесс восстановления студента. должны быть 4 пункта: 1. Общая характеристика нормативной базы ,используемой при восстановлении студента (выдержки из законов ,положения об организации учебного процесса и т.д.) 2. зарубежный опыт (найти как восстанавливаются в вузах за рубежом ,там, где есть отчисление); Описание процесса восстановления - текстовое, по схеме; создать графическую модель двух нотациях IDF0 и Процедура).

Объем - 10-15 стр.

Срок - 17.08.14

11 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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