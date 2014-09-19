Курсовая по макроэкономике

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Завершен20 заявок258 просмотров

Тема: "Заработная плата: сущность, формы и системы".

30 стр

75 антиплагиат

требования приложил

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

catharinaLEV
Екатерина 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$25
5 дней
Спасибо за курсовую и терпение!!!
Спасибо и Вам за сотрудничество и понимание! С Вячеславом приятно работать. Всегда отвечает на возникшие вопросы. Оплата в срок. Надеюсь, поработаем ещё.

Заявки фрилансеров

catharinaLEV
Екатерина 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад