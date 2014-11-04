Диссертация философия

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Предмет: Философия

Тема:Теории справедливости"

Требования к работе:Меня интересует только одна глава (условно кандидатской) с названием "Сравнительный анализ современных теорий справедливости с учетом религиозных факторов (христианство, иудаизм, ислам и др.)" Количество страниц макс. для полного раскрытия темы

1. В обзоре литературы необходимо подробнее раскрыть работы зарубежных философов, в основном современных.

2. В части 3.2 необходимо рассмотреть актуальные (самые последние) теории (работы по) социальной справедливости, опять таки зарубежных авторов. Нужна общемировая философская тенденция. Предложения бюрократов из ООН как потратить побольше денег не очень подходят.

11 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Рекомендую.
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tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад