Реферат по особенностям бухучета

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Предмет, дисциплина: Мониторинг и регулирование международной деятельности предприятий

Тема работы: Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности в России. План счетов предприятия, осуществляющего ВЭД

Содержание: Теория

Объем работы: 10 - 12 страниц

Срок выполнения: 7 мая

В приложении указаны источники, которыми следует пользоваться при составлении работы.

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Цена 700р., оплата по факту

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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