Курсовая по микроэкономике

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Закрыт2 заявки208 просмотров

Спецальность: микроэкономика.

Тема понятие альтернативных издержек.

Объем 35 стр.

Срок: 5 дней

План:

1 Глава: будут теоретические основы (аспекты) предметы исследования .

2 Глава: состояние предмета исследования (о чем?) Для соостветствия объекта исследования оценка рк которая была в первой главе.

3 Глава: решения направленные на проблемы, выявленные во второй главе.

10 лет назад
Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$25
5 дней
Работа выполнена, но не оплачена, сообщения игнорируются.

Заявки фрилансеров

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад