Курсовая по микроэкономике

Спецальность: микроэкономика.

Тема понятие альтернативных издержек.

Объем 35 стр.

Срок: 5 дней

План:

1 Глава: будут теоретические основы (аспекты) предметы исследования .

2 Глава: состояние предмета исследования (о чем?) Для соостветствия объекта исследования оценка рк которая была в первой главе.

3 Глава: решения направленные на проблемы, выявленные во второй главе.