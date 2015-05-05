Диплом по праву

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Закрыт1 заявка130 просмотров

все требования и наработки во вложении

объем 70 страниц без учета приложений

АП 80%

2 главы

срок до 24 мая вся работа

дип+доклад

10 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров