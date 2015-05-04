Курсовая - профессиональная компетентность спортивного педагога

$34
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Закрыт1 заявка118 просмотров

Курсовая на тему : Профессиональная компетентность спортивного педагога

Теория + практика (в работе должны быть примеры, или написание одной главы из работы полностью на примере)

Объем 25-35л

Антиплагиат.ру от 70%

Цена 1700р., оплата по факту

Срок сдачи 8 мая

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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