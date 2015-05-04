Производство (150504)

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Закрытнет заявок117 просмотров

Требуется курсовая

темы в приложении, любая тема на выбор

По конкретному конкретному предприятию Нижегородской обл.

Оригинальность - чтоб не сильно повторяла интернет работы, скажем 50-60%

Сроки: до 12.05.2015, к 6-му числу желательно план получить

Методички нет, курсовая в нижегородский университете им. Лобачевского, думаю требования стандартные:

1 Теория

2 Практика, расчеты

3 Вывод, рекомендации по улучшению чего то там

25-35 стр

желательно чтоб были в тексте сноски

10 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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