Курсовая: "Кейнсеанская революция. Причины. Содержание. Итоги."

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Завершен2 заявки147 просмотров

Необходимо написать курсовую работу объемом 25 стр. Написание только своими словами, понятным текстом.

Уникальность не менее 95%. Список используемой литературы - не менее 80% монографии.

Все работы которые выложены в открытом доступе в интернете по данной теме мне отлично знакомы.

Предмет по которому пишется работа: История и философия науки

Аспирантура

10 лет назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$70
5 дней
Немного подвели сроки, но не значительно, вместо утро стало вечером) Работа качественная, написана хорошим языком, доступно. Приятно работать с Алексеем. Рекомендую!
Антон - отличный заказчик из категории "четкое задание - оперативная проверка - быстрая оплата" С удовольствием поработаю с ним еще

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад