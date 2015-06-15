Курсовая: "Кейнсеанская революция. Причины. Содержание. Итоги."

Необходимо написать курсовую работу объемом 25 стр. Написание только своими словами, понятным текстом.

Уникальность не менее 95%. Список используемой литературы - не менее 80% монографии.

Все работы которые выложены в открытом доступе в интернете по данной теме мне отлично знакомы.

Предмет по которому пишется работа: История и философия науки

Аспирантура