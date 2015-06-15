№ заказа 6474. Курсовая по информационным ресурсам Тип работы____Курсовая работа________ Предмет____Документоведение, информационные ресурсы__________________________ Тема__Электронные ресурсы Язык написания________ рус. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес
Курсовая: "Кейнсеанская революция. Причины. Содержание. Итоги."
Необходимо написать курсовую работу объемом 25 стр. Написание только своими словами, понятным текстом.
Уникальность не менее 95%. Список используемой литературы - не менее 80% монографии.
Все работы которые выложены в открытом доступе в интернете по данной теме мне отлично знакомы.
Предмет по которому пишется работа: История и философия науки
Аспирантура
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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