Курсовая по праву

$28
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Завершен4 заявки137 просмотров

Учебное заведение: Международный институт экономики и права

Факультет: юридический

Предмет, дисциплина: Теория государства и права

Тема работы: Способы толкования права

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: от 20 до 25 стр

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Цена 1400, оплата по факту

Срок 8 мая

10 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
10 лет назад
$27
2 дня
Спасибо за отличную работу!
Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
10 лет назад
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