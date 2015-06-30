Требуется курсовая темы в приложении, любая тема на выбор По конкретному конкретному предприятию Нижегородской обл. Оригинальность - чтоб не сильно повторяла интернет работы, скажем 50-60% Сроки: до 12.05.2015, ...
Курсовая по праву
Учебное заведение: Международный институт экономики и права
Факультет: юридический
Предмет, дисциплина: Теория государства и права
Тема работы: Способы толкования права
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория
Объем работы: от 20 до 25 стр
Антиплагиат.ру от 70%
Цена 1400, оплата по факту
Срок 8 мая
Выбранный исполнитель
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