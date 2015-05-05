Здравствуйте! Тема "ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФМС РФ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ". Срок 20 мая. Объем 70 стр.
Реферат по политологии
Требуется выполнить Реферат на тему – Политическое как категория современной науки.
Требования – Объем 10-12 стр, шрифт 12 Times New Roman, междустрочный интервал – полуторный.
Остальные требования по оформлению – во вложении.
Обязательно наличие в работе: содержания, введения на 2-3 стр, основной части из 3-4 пунктов (6-8 стр), заключения (2-3 стр), списка литературы объемом не менее 5 источников, ссылок на источники по тексту (не менее 2 сносок на каждой странице основной части), приложений.
Перед началом выполнения обязательно предоставить план на согласование.
Работы, полностью скопированные из Интернета – не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат 60%+).
В заявках – обязательно указывать стоимость и срок исполнения.
Ждем Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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