Реферат по политологии

Требуется выполнить Реферат на тему – Политическое как категория современной науки.

Требования – Объем 10-12 стр, шрифт 12 Times New Roman, междустрочный интервал – полуторный.

Остальные требования по оформлению – во вложении.

Обязательно наличие в работе: содержания, введения на 2-3 стр, основной части из 3-4 пунктов (6-8 стр), заключения (2-3 стр), списка литературы объемом не менее 5 источников, ссылок на источники по тексту (не менее 2 сносок на каждой странице основной части), приложений.

Перед началом выполнения обязательно предоставить план на согласование.

Работы, полностью скопированные из Интернета – не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат 60%+).

В заявках – обязательно указывать стоимость и срок исполнения.

Ждем Ваших предложений.