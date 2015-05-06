Сделать задачу на языке Turbo Pascal7/Delphi

Нужно сделать задачу, которая не займет много вашего времени:

Объект типа "Кольцо из строк" строится по принципу массива из строк, динамически распределяемого в памяти с возможностью занятия требуемого объема памяти при его инициализации. Описать методы PutStr и GetStr, помещающий строку в кольцо и извлекающий строку из кольца соответственно.

Нужно к воскресению или раньше.