Сделать задачу на языке Turbo Pascal7/Delphi

$15
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Нужно сделать задачу, которая не займет много вашего времени:

Объект типа "Кольцо из строк" строится по принципу массива из строк, динамически распределяемого в памяти с возможностью занятия требуемого объема памяти при его инициализации. Описать методы PutStr и GetStr, помещающий строку в кольцо и извлекающий строку из кольца соответственно.

Нужно к воскресению или раньше.

Delphi
10 лет назад
jonnyjke
Джонни 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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