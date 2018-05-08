Перевод таблицы в Excel

Редактирование и КорректураЗавершен16 заявок318 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно набрать в Excel  выделенные строки таблицы 1, добавив 4 графы из табл. 2.

6 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Cemenovich
Елена 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$2
1 день
Отличная оперативная работа! Рекомендую к сотрудничеству.
Четкая постановка задачи, все пояснения сразу на примере. Оплата моментальная. Легко и приятно работать с таким заказчиком.