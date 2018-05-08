Перевод таблицы в Excel

Посмотрите пожалуйста по ссылке какие задания сможете выполнить и напишите цену Набрать текст из PDF в Word https://yadi.sk/d/3wf5gHue3SmRDD В названии файла в скобках указаны страницы которые нужно набирать в ворде, если страницы не указаны, значит набирать всё что ...
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Нужно набрать в Excel выделенные строки таблицы 1, добавив 4 графы из табл. 2.
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