Редактировать SEO тексты по ТЗ rush-analytics

Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка143 просмотра
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Необходимо редактировать тексты согласно рекомендациям сервиса rush-analytics.ru

Тематика текстов - охранные услуги. Прошу откликаться только тех копирайтеров, кто работал с данным сервисом.

Помимо ТЗ, которое выставляет сервис буду озвучивать свои требования: как минимум - это отсутствие воды и максимальная информативность. Возможно, что некоторые тексты придется капитально переработать - писала некомпетентная дама!

6 лет назад
griff92
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад