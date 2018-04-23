Скан в пдф. Текст плюс формулы. 60 страниц.

Редактирование и КорректураЗакрыт40 заявок639 просмотров
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Перевести текст в docx согласно тз. 

Все формулы в виде картинок перевести в формулы Microsoft Word. 

Точнее распишу после отклика.

6 лет назад
vovkap97
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад