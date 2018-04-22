Корректура

Есть 52 одностраничных чертежа в PDF, переведенных с английского на русский. Нужно проверить: → общее соответствие оригиналу (путем сравнения с оригинальными PDF): нет ли выпусков, непереведенного текста и т. д. → верстку чертежей: отсутствие обрезанного текста, ...