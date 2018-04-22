Корректура

$23
Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки251 просмотр
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Требуется выполнить корректуру текста официально-делового стиля (тема - сделки с жильем, статистика, цифры). Объем - 95 тыс. зн. б/п. Высылать тремя частями по мере готовности, итоговый срок выполнения - 12.00 по Москве. Оплата 15 руб. за килознак. Или предложите свою цену.

6 лет назад
arrow_t
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$23
1 день
Взялся за корректуру текста, по факту не сделал ничего, в оговоренный срок прислал невычитанный текст и потребовал оплату.