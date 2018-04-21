Требуется корректор для вычитки и правки статей по медицине

Требуется ответственный грамотный корректор для проверки и правки текстов, поступивших от копирайтеров. Всего текстов около 300. Средняя длина текста 8000 символов без пробелов. Работа через систему управления текстами.

Обязанности:

Проверить текст на уникальность (Text.RU), тошнотность, вхождение ключей;

Вычитать текст и проверить, отвечает ли они теме и раскрывает ли ее полностью;

Исправить лексические, морфологические, синтаксические и стилистические ошибки;

Повысить информативность текста (убрать лишние слова, выражения и длинноты);

Подобрать более четкие формулировки и речевые конструкции, которые не влияют на смысл оригинала;

Убрать воду;

Проверить правильность написания терминов, единиц измерения и сокращений;

Исправить форматирование статей, если требуется.

Проверить на читаемость и тех.параметры заголовок статьи (H1) , Title + Description.

Требования:

Подтвержденное высшее образование (филология, лингвистика, журналистика);

Экспертное знание русского языка;

Опыт работы корректором.

Главное требование: после проверки не должно быть ошибок!

Оплата:

10 руб. за 1000 збп.

В заявке напишите ваш опыт работы в редактуре, образование.