Требуется корректор для вычитки и правки статей по медицине

$400
Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки221 просмотр
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Требуется ответственный грамотный корректор для проверки и правки текстов, поступивших от копирайтеров. Всего текстов около 300. Средняя длина текста 8000 символов без пробелов. Работа через систему управления текстами.

Обязанности:

  • Проверить текст на уникальность (Text.RU), тошнотность, вхождение ключей;
  • Вычитать текст и проверить, отвечает ли они теме и раскрывает ли ее полностью;
  • Исправить лексические, морфологические, синтаксические и стилистические ошибки;
  • Повысить информативность текста (убрать лишние слова, выражения и длинноты);
  • Подобрать более четкие формулировки и речевые конструкции, которые не влияют на смысл оригинала;
  • Убрать воду;
  • Проверить правильность написания терминов, единиц измерения и сокращений;
  • Исправить форматирование статей, если требуется.
  • Проверить на читаемость и тех.параметры заголовок статьи (H1) , Title + Description.
Требования:

  • Подтвержденное высшее образование (филология, лингвистика, журналистика);
  • Экспертное знание русского языка;
  • Опыт работы корректором.
Главное требование: после проверки не должно быть ошибок!

Оплата: 

10 руб.  за 1000 збп.

В заявке напишите ваш опыт работы в редактуре, образование.

6 лет назад
AntoZ
Антон 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад