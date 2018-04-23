Заполнить склонения городов

Необходимо переписать текст с формулами из картинок в формате .png в формат microsoft word 2003.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо просклонять все города России и занести их в таблицу по примеру:
Москва
Москвы
Москве
Москву
Таблица в приложении.
1166 городов. Первоначальное предложение чуть болше 1р за город. Итого 20$ (1220р).
Оплата: ЯД, Вебмани, Сбер, Киви
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