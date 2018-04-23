Заполнить склонения городов

$20
Редактирование и КорректураЗавершен11 заявок275 просмотров
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Необходимо просклонять все города России и занести их в таблицу по примеру:

Москва

Москвы

Москве

Москву

Таблица в приложении.

1166 городов. Первоначальное предложение чуть болше 1р за город. Итого 20$ (1220р).

Оплата: ЯД, Вебмани, Сбер, Киви

6 лет назад
Demoris
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mangust79
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
16 часов назад
6 лет назад
$20
2 дня
Очень благодарен Татьяне за работу. Скорость выполнения просто на высоте! Качество также идеально. Рекомендую!
Понятное ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.