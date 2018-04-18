Написать методическое пособие

Всем привет! Задача - отредактировать тексты вебинаров про php, python, html, java и др. языки. Расшифровка готова, надо вычитать, выбросить лишнее, отредактировать, вставить картинки по теме.
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Компания разработчик (КР) разработала моб. приложение(МП) для транспортной компании-компании заказчика(КЗ) по контролю за работой грузовиков, через МП.С МП работает водитель из КЗ. При внедрении, КЗ будет обращаться в КР, как в процессе внедрения, так и при использовании МП. Инструкций для пользователей нет и не планируется, обучение в КЗ будет проводить сотрудник КЗ отвественный за внедрение.ТРЕБУЕТСЯ методический документ, правильно структурированный, для консультантов КР, с помощью которого будет оказываться поддержка работы МП ответственному сотруднику(сотрудникам) из КЗ.Вся рабочая документация и черновик не завершенной методички будет предоставлен. Ищу ОПЫТНОГО исполнителя, который делал такую работу не раз и знает НА ПРАКТИКЕ, что и как д.быть описано, для удобства работы консультантов.
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