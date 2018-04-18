Требуется редактор для проверки 150 текстов для информационного сайта про сад и огород. Оплата: 13руб./1000сим. Вывод на webmoney Требования к редактору: - филологическое образование (предоставить копию диплома); - работать по инструкции; - быть на связи.
Преобразовать текст в MWord в таблицу с двумя столбцами для перевода
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подготовить файл к переводу, создав из оригинального файла текста таблицу с двумя столбцами. Границы скрываются.
В первую поместить оригинал. Во вторую впоследствии будет добавлен перевод.
Каждый абзац/логический подраздел должен идти в отдельной строке, чтобы после увеличения перевода в размере соответствующий текст оставался друг напротив друг друга.
В файле 4 страницы.
Пример того, как должен будет выглядеть переведенный файл, — во вложении.
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть статья (объем 11500 знаков без пробелов), которую необходимо вычитать на предмет неточностей и несоответствий по теме "Варикоз". У вас должно быть медицинское образование с уклоном на флебологию, либо если вы практикующий студент, то тоже ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Данный текст про СЕО. с моего сайта личного. Нужно пригладить красиво. Ну и чтобы читался хорошо, и добавить кое-какие слова ещё из моего списка. Чтобы было совсем хорошо. Кто-то что-то может предложить? Ваша цена за 1000 знаков. Если ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть два файла один прайс поставщика другой выгрузка с сайта нужно актуализировать информации в файле csv.Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт6 лет назад
Вычитка и редакция текста на английском языке. СРОЧНО!До 25000 слов.Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт6 лет назад
Подкорректировать шапку в экселе.Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Сломался принтер, а нужно срочно распечатать и подписать договор, чтобы подписанным выслать обратно. Понадобится его распечатать. Затем вписать туда мою информацию. Таким нужно отправить мне его по электронной почте или тут, на сайте, в отсканированном или ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно проверить разделы сайта на грамматические и стилистические ошибки, с занесением в отчет и корректировкой на сайте 15 руб за 1000.Редактирование и Корректура23 заявкиЗакрыт6 лет назад
ТЕМА: «Разработка рабочих эталонов и локальных схем» СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 Метрологическое обеспечение технических средств при разработке и эксплуатации на производстве 1.1 Понятие поверки, ревизии и экспертизы измерительных средств и их особенности 1.2 Метрология аттестации измерений и ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Ищем человека с опытом работы копирайтером, корректором текстов. [b]В ваши задачи будет входить [/b][list][*]Получение готовых текстов от авторов; [*]Проверка соответствия темы статьи с ее содержимым ( смысловая нагрузка); [*]Вычитка текстов после авторов, проверка орфографии; [*]Исправление стилистических ошибок в текстах; [*]Проверка пунктуации; [*]Убирать обороты ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт6 лет назад