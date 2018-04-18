Преобразовать текст в MWord в таблицу с двумя столбцами для перевода

$5
Редактирование и КорректураЗавершен6 заявок332 просмотра
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Необходимо подготовить файл к переводу, создав из оригинального файла текста таблицу с двумя столбцами. Границы скрываются.

В первую поместить оригинал. Во вторую впоследствии будет добавлен перевод.

Каждый абзац/логический подраздел должен идти в отдельной строке, чтобы после увеличения перевода в размере соответствующий текст оставался друг напротив друг друга.

В файле 4 страницы.

Пример того, как должен будет выглядеть переведенный файл, — во вложении.

6 лет назад
Velior
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
linguafranca
Таша 
40 летВеликобритания
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$5
1 день
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