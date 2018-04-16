Ищу флеболога (возможно студента мед. вуза) для вычитки статьи

Есть статья (объем 11500 знаков без пробелов), которую необходимо вычитать на предмет неточностей и несоответствий по теме "Варикоз". У вас должно быть медицинское образование с уклоном на флебологию, либо если вы практикующий студент, то тоже подходит. Необходимо вычитать материал и исправить недочеты (если такие найдутся).