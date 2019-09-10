Доброго времени суток. Необходимо сверстать макет сайта из PSD в Wordpress. Фото макета прилагаю, сами PSD отдам исполнителю после выбора. Главное условие - на сайте нужно реализовать фильтр обьектов недвижимости и сделать их удобное добавление, ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
На сайте при переходе на карточку товара в хлебных крошках выводится только последняя категория. Для примера есть конечная категория http://prntscr.com/r8e7fn у нее есть путь в хлебных крошках http://prntscr.com/r8e7s8 однако если мы перейдем на любую карточку из категории ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. Необходимы доработки готового модуля на движке опенкарт 2.3, а именно: Сейчас пункты фильтра http://prntscr.com/qpib48 по коду выводятся вот так http://prntscr.com/qpibdc Мне необходимо чтобы каждый пункт фильтра обрамлялся дополнительно тегом А, то есть тегом ссылки. Грубо говоря ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго времени суток. Магазин на OCStore 2.3.0.2 стоит модуль "Стена производителей". Выглядит так http://prntscr.com/qmc9j8 Необходимо привести к такому внешнему виду http://prntscr.com/qmc9yt программировать ничего не надо, просто переделать верстку вывода модуля.HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется доработка по движку опенкарт, а именно верстка двух блоков с ценами и создание произвольного поля под вторую цену в карточке товара. 1. Необходимо переверстать блок с такого отображения http://prntscr.com/qim4fr на отображение:Цена: 9900р.При обмене: 9400р. То есть ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго времени суток. Задача заключается в том, чтобы вывести товары в категории интернет магазина в порядке возрастания. То есть чтобы во всех категориях сначала шли самые дешевые товары и так по возрастанию. Интернет магазин на ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго времени суток. Сайт на вордпресс, на шаблоне root. Необходимо вывести заголовок постов в произвольное поле, чтобы в заголовок h1 и название поста можно было вводить разный текст. Правки будет необходимо сделать через дочернюю тему root_child.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Перестали работать ЧПУ на OCStore 2.3.0.2.3 На добавленном товаре ЧПУ отображается, но при добавлении нового урла несмотря на заполненное поле SEO URl и включенный режим ЧПУ адреса все равно отдаются кракозябрами. Необходимо разобраться в чем проблема.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен5 лет назад
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Нужен человек, кто сможет опубликовать 1 статью по заранее подготовленной видеоинструкции. Вам необходимо будет разметить текст (списки, подзаголовки) + подобрать тематичные картинки и разметить блоки внимания + выделить основные мысли по тексу жирным начертанием. Опыт ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $3
Обьем статьи 19000 знаков. Оплата 10р за 1к знаков. Пожелания: Филологическое образование. Вы преподаватель русского языка в школе или в ВУЗе.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доброго времени суток. Куплен платный шаблон http://unishop-template.tw1.ru/ в котором необходимо внести ряд правок. Все подробности указаны в файле word. У самого разработчика шаблона времени помочь нет, поэтому обращаюсь сюда. Страница с информацией о шаблоне https://opencartforum.com/files/file/3063-universalnyy-adaptivnyy-shablon-unishop/.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть статья (объем 11500 знаков без пробелов), которую необходимо вычитать на предмет неточностей и несоответствий по теме "Варикоз". У вас должно быть медицинское образование с уклоном на флебологию, либо если вы практикующий студент, то тоже ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт6 лет назад