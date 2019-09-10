shadow141

Геннадий Андросов shadow141

 
36 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
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Георгий 
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов(-2)
$160
10 баллов
3 года назад
Верстка макета из PSD в Wordpress
Заказчик очень хороший, все задачи сказал четко. В общении очень приятный и лояльный человек. Рекомендую к сотрудничеству!
Георгий молодец, отлично справился с задачей, сроки при этом не нарушил. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
volk29
Сергей 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Доработать модуль OCFilter Opencart
Было приятно работать с Геннадием. Работа оказалась сложнее чем я оценил изначально, Геннадий предложил оплатить больше, чем я запросил. Грамотная постановка задачи, всегда на связи, быстрая оплата работы. Рекомендую.
Грамотный специалист. Все реализовано согласно ТЗ. Рекомендую
Ответный отзыв
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$30
10 баллов
4 года назад
Доработки по Opencart
отлично поставленное ТЗ и оперативно давал обратную связь по работе
Отличный исполнитель. Быстро выполнил свою работу, все сделал согласно ТЗ, рекомендую
Ответный отзыв
Ermolin82
Олег 
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
84 отзыва(-2)
$50
10 баллов
4 года назад
Перенести интернет магазин с Joomla на Opencart
Вежливость, четкая постановка задачи, своевременная проверка. Рекомендую и спасибо Вам за сотрудничество.
Настоящий профессионал своего дела. Я считаю что именно так и должен работать настоящий мастер своего дела. Никаких лишних вопросов, все сделал согласно ТЗ + еще немного добавил работ бесплатно. Рекомендую, надеюсь продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
romakondrashev
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Вывести h1 в произвольное поле записи Wordpress
Хорошо поставленная задача и своевременная оплата по факту выполнения работы. Приятный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Роман очень быстро выполнил заказ, все согласно ТЗ. Очень ответственный молодой человек. Рекомендую.
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