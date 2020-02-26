Вывести полный путь в хлебных крошках Opencart

Есть сборка на одном моём сайте. Пустая, без товаров (тестовый товар), так что много возится не придётся. 1. Нужно ничего не меняя скопировать с одного доменного имени и перенести на другой адрес. 2. Предложить варианты бесплатных шаблонов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте при переходе на карточку товара в хлебных крошках выводится только последняя категория. Для примера есть конечная категория http://prntscr.com/r8e7fn у нее есть путь в хлебных крошках http://prntscr.com/r8e7s8 однако если мы перейдем на любую карточку из категории с терморазрывом то увидим такое http://prntscr.com/r8e89b
Мне необходимо сделать так чтобы путь был полный То есть - Главная -> Каталог -> Входные двери -> Назначение -> Двери с терморазрывом
Последний пункт в виде названия самой двери из крошек необходимо исключить.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины9 заявокЗакрыт4 года назад
- $24
Требуется переделать функционал модуля для Ocstore ( opencart ) 2.3Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
1) Админу приходит пустое письмо о заказе на сайте опенкарт. Нужно чтобы в письме показывались все введенные покупателем данные, в том числе комментарий 2) http://joxi.ru/LmGEQnYIw9q5RA - меняю оплату при доставке на карту и слева меняется на доставку ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
ТЗ на каталог устройств Сайт https://gsm-kharkov.com.ua/ Необходимо создать каталог устройств (телефоны, планшеты и пр) на основе каталога товаров. Страницы каталога: 1. Страница списка устройств - на основе страницы разделов. 2. Страница описания устройства - на основе карточки товара. Страницу списка устройств ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток! Ищем кандидата желательно из Украины. Все подробности обсуждаем по месенджеру. Ответим Всем!Интернет-магазины9 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго дня! Нужно настроить плагин для интернет-магазина на shop script - оплаты онлайн, яндекс кассы. Сколько будет стоить, сроки?Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется создать Landing Page для интернет магазина с тематикой: 1. Антенны для усиления 3G/4G интернета 2. Спутниковое и Эфирное ТВ 3. Видеонаблюдение Хостинг и доменное имя есть Приветствуются исполнители из Минска по безналичному расчету.Интернет-магазины18 заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Куплю готовый интернет магазин с товаром, или копию существующего, Магазин должен быть стильный с товаром, желательно с отзывами, с последующей доработкой, примеры можете прислать в личку. Цена зависит от сайта. В приоритете бытовая техника, электроника, фото ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт4 года назад
Все должно быть предельно понятно клиенту. Ничего лишнего. Подробнее в ТЗИнтернет-магазины15 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо провести работы по сайту: -Переписать вывод слайдере, сделать его адаптивным -Стилизовать мелкие детали на главное странице; -Переписать вывод корзины; -Сделать вывод на пк версии 4 столбцов товара; -доделать "рекомендуемые товары", "сравнение" и тд -Провести тесты работы фильтров и ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт4 года назад