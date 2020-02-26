Вывести полный путь в хлебных крошках Opencart

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На сайте при переходе на карточку товара в хлебных крошках выводится только последняя категория. Для примера есть конечная категория http://prntscr.com/r8e7fn  у нее есть путь в хлебных крошках http://prntscr.com/r8e7s8 однако если мы перейдем на любую карточку из категории с терморазрывом то увидим такое http://prntscr.com/r8e89b 

Мне необходимо сделать так чтобы путь был полный То есть - Главная -> Каталог -> Входные двери -> Назначение -> Двери с терморазрывом

Последний пункт в виде названия самой двери из крошек необходимо исключить. 

OpenCart
4 года назад
shadow141
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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