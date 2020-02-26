Вывести полный путь в хлебных крошках Opencart

На сайте при переходе на карточку товара в хлебных крошках выводится только последняя категория. Для примера есть конечная категория http://prntscr.com/r8e7fn у нее есть путь в хлебных крошках http://prntscr.com/r8e7s8 однако если мы перейдем на любую карточку из категории с терморазрывом то увидим такое http://prntscr.com/r8e89b

Мне необходимо сделать так чтобы путь был полный То есть - Главная -> Каталог -> Входные двери -> Назначение -> Двери с терморазрывом

Последний пункт в виде названия самой двери из крошек необходимо исключить.