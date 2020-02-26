Изменить каталог товаров

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ТЗ на каталог устройств

Сайт https://gsm-kharkov.com.ua/

Необходимо создать каталог устройств (телефоны, планшеты и пр) на основе каталога товаров.

Страницы каталога:

1. Страница списка устройств - на основе страницы разделов.

2. Страница описания устройства - на основе карточки товара.

Страницу списка устройств переделывать не нужно. Понадобятся только изменения в карточке товара. При условии, что отображается не товар, а устройство, то вместо блока с кнопкой "купить" отображать другой блок. Там будет список со ссылками и превью товаров, относящихся к этому устройств. И список характеристик устройства.

Список характеристик для отображения я составлю.

Список ссылок должен выгружаться автоматически. В списке товары, среди характеристик которых есть упоминание модели устройства в поле "Совместимость" (устройства в этом поле перечисляются через запятую).

Отображение ссылок структурированное, соответственно группе товара. Сначала аккумуляторы, потом дисплеи, потом тачскрины, потом шлейфы, потом платы зарядки, потом динамики, потом микрофоны, потом тачскрины, потом все остальные. Группа товара тоже указывается в характеристиках товара.

Для редактирования характеристик устройства нужно добавить несколько переменных:

1. Переменная, характеризующая товар/устройств. По умолчанию без переменной (значение null) отображать товар, для значения "1" отображать устройство. 

2-.... Переменные характеристик (размер, вес и пр). Список дам позже.

Все доработки нужны на web и на мобильную версию сайта.

4 года назад
alicefromwonderl
Алиса Сергеева 
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
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