Дописать выгрузку опций товаров в прайс агрегаты

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки232 просмотра
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Есть опции товаров https://prnt.sc/r7fnmp

Надо чтоб в прайс агрегаты выгружались эти опции

Название товара + опция 1

Название товара + опция 2 и т.д с цена товар + цена опции, по факту имеем 1 товар но 3 опции

модуль стоит https://neoseo.com.ua/nastroyka-modulya-neoseo-vygruzka-na-prays-agregatory

ссылка на хмл https://garminua.org/index.php?route=extension/feed/neoseo_product_feed&name=test

4 года назад
bishopik
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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