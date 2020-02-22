Всем, доброго времени суток. _ Сайт: [url=http://www.mishok.com.ua/]www.mishok.com.ua[/url] (OpenCart) _ Задачи: * Подготовить сайт к выгрузке товаров из 1С через CommerceML. Наши специалисты по 1С уже работают над настройкой формирования файла выгрузки. От Вас потребуется направить их внимание на правильное формирование структуры, выгрузки нужных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не совсем интернет магазин косметики
Наверное Маркетплейс
Как должно работать:
1. Есть список товара с ценами.
2. Есть кабинет дилера (у каждого дилера свой кабинет).
3. Есть кабинет управляющего
Управляющий назначает дату, к которой необходимо собрать заказ.
Дилер получает оповещение в кабинете
Каждый дилер набирает заказы.
У дилера есть:
1. На руках печатный каталог продукции (собирает заказы и оформляет в кабинете заявку и оплачивает её)
2. Личная ссылка на список товаров, которую он отправляет клиенту. Клиент самостоятельно оформляет покупку на сайте (эта покупка идет в зачет дилеру в виде суммы заказа, с которой будет рассчитан процент заработка дилера).
Управляющий получает сводный отчет по всем заявкам к дате которую он определил. (в 23:59 заявки больше не принимаются и не изменяются, до того времени пока не будет объявлена следующая дата закупки)
Дилеры работают на процентах. Чем больше заказов тем больше процент.
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