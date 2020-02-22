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Интернет-магазиныЗакрыт15 заявок329 просмотров
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Не совсем интернет магазин косметики

Наверное Маркетплейс

Как должно работать:

1. Есть список товара с ценами.

2. Есть кабинет дилера (у каждого дилера свой кабинет).

3. Есть кабинет управляющего

Управляющий назначает дату, к которой необходимо собрать заказ.

Дилер получает оповещение в кабинете

Каждый дилер набирает заказы.

У дилера есть:

1. На руках печатный каталог продукции (собирает заказы и оформляет в кабинете заявку и оплачивает её)

2. Личная ссылка на список товаров, которую он отправляет клиенту. Клиент самостоятельно оформляет покупку на сайте (эта покупка идет в зачет дилеру в виде суммы заказа, с которой будет рассчитан процент заработка дилера). 

Управляющий получает сводный отчет по всем заявкам к дате которую он определил. (в 23:59 заявки больше не принимаются и не изменяются, до того времени пока не будет объявлена следующая дата закупки)

Дилеры работают на процентах. Чем больше заказов тем больше процент.

4 года назад
small2002
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ReadyShip
Дмитрий 
45 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$456
15 дней
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