Не совсем интернет магазин косметики

Наверное Маркетплейс

Как должно работать:

1. Есть список товара с ценами.

2. Есть кабинет дилера (у каждого дилера свой кабинет).

3. Есть кабинет управляющего

Управляющий назначает дату, к которой необходимо собрать заказ.

Дилер получает оповещение в кабинете

Каждый дилер набирает заказы.

У дилера есть:

1. На руках печатный каталог продукции (собирает заказы и оформляет в кабинете заявку и оплачивает её)

2. Личная ссылка на список товаров, которую он отправляет клиенту. Клиент самостоятельно оформляет покупку на сайте (эта покупка идет в зачет дилеру в виде суммы заказа, с которой будет рассчитан процент заработка дилера).

Управляющий получает сводный отчет по всем заявкам к дате которую он определил. (в 23:59 заявки больше не принимаются и не изменяются, до того времени пока не будет объявлена следующая дата закупки)

Дилеры работают на процентах. Чем больше заказов тем больше процент.