Создание сайтов для бизнеса

Ваша цель получить качественный сайт и увеличить прибыль? - Буду рад оказать содействие.

Что я предлагаю:

Создание сайтов для бизнеса

☑ Внедрение в вашу нишу и изучение конкурентов

☑ Современный функциональный сайт на движке wordpress

☑ Каталог предлагаемых услуг, товаров, landing page.

☑ Адаптация под все мобильные устройства

☑ Удобная админ панель для управления сайтом

☑ Возможность ведения авторского статейного блога

☑ Подбор домена и установка сайта на хостинг

☑ Коммуникация с посетителями сайта: формы заказа и обратного звонка

☑ Регистрация сайта в Яндекс и Гугл, создание карточки компании.

☑ Контентное SEO - размещение статей на сайте - консультация по самостоятельному контент маркетингу.

! Моя задача увидеть ваш бизнес и сайты ваших конкурентов и сделать лучше чем у них.

Я за тренд SEO продвижения - контентный маркетинг. Это естественное продвижение и вы можете эти заниматься им самостоятельно, публикуя собственные качественные статьи на сайт. Для Вас это бесплатно и ваш сайт будет продвигаться в топ поисковых систем и останется там надолго или навсегда. В случае с платной и дорогостоящей рекламой, как только вы прекратил платить - все, на этом конец.

✔ 100500+ Ваших потенциальных клиентов ищут прямо сейчас именно вашу услугу или товар в поиске по определенному ключевому слову. И чтобы нашли вас необходимо контентное SEO.

Я готов вникнуть в суть вашего бизнеса и предложить рациональное решение для продвижения вашей услуги или товара.

Это всегда индивидуальна работа, а не потоковая. Поэтому я беру в работу не более 3-4 проектов в месяц.

Я предполагаю индивидуальную работу с вами на протяжении всего времени. В любое время можно со мной связаться и решить все вопросы по работе и продвижению сайта.

Еще раз обращаю внимание, что сайты на потоке за 3 - 5 рублей это не бизнес сайты, а очередные незаметные названия в интернете, коих сотни тысяч.

SEO - это уже не просто продвижение, а бизнес, который четко отвечает на вопрос - вложил 1000 ₽ рублей получил 5000 ₽.

Мои расценки работы от 10 000 ₽ - каждый проект это индивидуальная работа, поэтому окончательная цена зависит от сложности и объема.

От вас необходимо:

ВАЖНО! Ваша боль или проблема на настоящий момент, какие трудности вы испытываете. Если уже есть сайт - предоставьте информацию по нему для анализа.

- Информация о роде вашей деятельности

- Конкуренты

- Что именно вы хотите получить от сайта и на что обратить внимание

Жду ваши вопросы и заявки - разберем все по полочкам.