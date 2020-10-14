Ваша цель получить качественный сайт и увеличить прибыль? - Буду рад оказать содействие.
Что я предлагаю:
☑ Внедрение в вашу нишу и изучение конкурентов
☑ Современный функциональный сайт на движке wordpress
☑ Каталог предлагаемых услуг, товаров, landing page.
☑ Адаптация под все мобильные устройства
☑ Удобная админ панель для управления сайтом
☑ Возможность ведения авторского статейного блога
☑ Подбор домена и установка сайта на хостинг
☑ Коммуникация с посетителями сайта: формы заказа и обратного звонка
☑ Регистрация сайта в Яндекс и Гугл, создание карточки компании.
☑ Контентное SEO - размещение статей на сайте - консультация по самостоятельному контент маркетингу.
! Моя задача увидеть ваш бизнес и сайты ваших конкурентов и сделать лучше чем у них.
Я за тренд SEO продвижения - контентный маркетинг. Это естественное продвижение и вы можете эти заниматься им самостоятельно, публикуя собственные качественные статьи на сайт. Для Вас это бесплатно и ваш сайт будет продвигаться в топ поисковых систем и останется там надолго или навсегда. В случае с платной и дорогостоящей рекламой, как только вы прекратил платить - все, на этом конец.
✔ 100500+ Ваших потенциальных клиентов ищут прямо сейчас именно вашу услугу или товар в поиске по определенному ключевому слову. И чтобы нашли вас необходимо контентное SEO.
Я готов вникнуть в суть вашего бизнеса и предложить рациональное решение для продвижения вашей услуги или товара.
Это всегда индивидуальна работа, а не потоковая. Поэтому я беру в работу не более 3-4 проектов в месяц.
Я предполагаю индивидуальную работу с вами на протяжении всего времени. В любое время можно со мной связаться и решить все вопросы по работе и продвижению сайта.
Еще раз обращаю внимание, что сайты на потоке за 3 - 5 рублей это не бизнес сайты, а очередные незаметные названия в интернете, коих сотни тысяч.
SEO - это уже не просто продвижение, а бизнес, который четко отвечает на вопрос - вложил 1000 ₽ рублей получил 5000 ₽.
Мои расценки работы от 10 000 ₽ - каждый проект это индивидуальная работа, поэтому окончательная цена зависит от сложности и объема.
От вас необходимо:
ВАЖНО! Ваша боль или проблема на настоящий момент, какие трудности вы испытываете. Если уже есть сайт - предоставьте информацию по нему для анализа.
- Информация о роде вашей деятельности
- Конкуренты
- Что именно вы хотите получить от сайта и на что обратить внимание
Жду ваши вопросы и заявки - разберем все по полочкам.
- Сайт Агентства Недвижимости - Квадратека126 просмотров
- Сайта Продажа коленвалов - Генмоттрейд125 просмотров
- Создание Сайта Автосервиса - Газель Сервис127 просмотров
- Создание Сайта Услуги Сантехника115 просмотров
- Создание Сайта Автозапчасти - Автомаяк87 просмотров
- Сайта Медицинской Клиники - МедИндекс82 просмотра
- Сайта Производителя - Подъемные Системы95 просмотров
- Сайт Инжиниринговой Компании - Строй Инновации72 просмотра