Дизайн интернет-магазина

$150
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать дизайн для интернет-магазина

4 года назад
demaxweb
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
rensai
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$1
1 день
Отличный исполнитель. Выполнил проект раньше срока и сделал его довольно качественно. Рекомендую
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Подготовить сайт к выгрузке товаров из 1С через CommerceML

    Всем, доброго времени суток.  _ Сайт: [url=http://www.mishok.com.ua/]www.mishok.com.ua[/url] (OpenCart) _ Задачи: * Подготовить сайт к выгрузке товаров из 1С через CommerceML. Наши специалисты по 1С уже работают над настройкой формирования файла выгрузки. От Вас потребуется направить их внимание на правильное формирование структуры, выгрузки нужных ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Страницу-конструктор для сайта

    $700

    Добрый день. Необходимо сделать страницу с конструктором чехлов для интернет-магазина на которой можно будет: [list][*]загружать свое фото[*]менять его размер[*]менять положение[*]выбирать модель телефона (лекала предоставляем)[/list] И дать возможность пользователю оформить заказ в конечном счете. Из идеальных примеров на кого ...

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта на wirdpress

    Осметить и предложить тайминг реализации работ согласно ТЗ  Нужен разработчик опытный, способный оценивать объем работ и несет ответственность за соблюдение сроков.  Работа по этапам 1. Верстка, корзина, модули оплаты и доставки, БД 2 Атрибуция и фильтры товара  3. автоматизация и ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменить расчет цены Woocommerce

    $8

    Нужно изменить расчет итоговой суммы товара При добавлении товара сумма должна рассчитываться не просто умножением на  количество поддонов  а по формуле количество поддонов * доступный объем в данной позиции * на себестоймость товара Пример  добавляем товар газобетон перегородочный в корзину покупателю требуется ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • OcStore 2.3.0.2.3 (opencart) + TECDOC

    ocStore 2.3.0.2.3 (opencart) + TECDOC   Добрый день! Ищу специалиста по скрещиванию ocStore 2.3.0.2.3+TECDOC ! Сайт развернут на нашем сервере (всю информацию могу предоставить позднее) Сайт развернут на ocStore 2.3.0.2.3 Готов купить модуль для установки на нашем сайте + саму ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка магазина на шаблоне OpenCart

    $100

    Нужно разработать магазин на шаблоне. Движок Opencart. ТЗ отправлю кандидатам, в шаблон нужно будет немного внести изменения. Без предоплат, можно поэтапно, аванс возможен только если у Вас очень хороший рейтинг. Сроки не горят, но  и ...

    OpenCart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка Shopify для продажи цифровых товаров и подписок

    Необходимо произвести настройку Shopify: 1. Редизайн: привести внешний вид магазина к аналогу [url=https://store.businessinsider.com/collections/digital-media]из примера[/url]. 2. Проанализировав приведенный пример, установить необходимые модули и настроить сайт для продажи цифровых товаров и подписки. Предложите стоимость и сроки

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад