Создать интернет магазин . Тематика Автотовары.

Привет. Нужна рабочая связка WordPress+Woocommerce для продажи цифровых товаров. Как должно работать: например, есть инфопродукт за 100 рублей. Человек заходит на лендинг, видит, что есть форма для оплаты и ценник. Вводит свой емайл, жмет “Купить”. Его ...